Mare Fuori 4: ecco cosa sappiamo della prossima stagione della serie! (Di sabato 25 marzo 2023) In un'intervista con Vanity Fair, la sceneggiatrice Cristiana Farina, ideatrice di Mare Fuori, arrivato ormai a un grande successo con la terza stagione, spiega quali siano le qualità della serie. E ci dà l'idea di cosa aspettarci nel futuro, specialmente da Rosa e Carmine. Leggi su comingsoon (Di sabato 25 marzo 2023) In un'intervista con Vanity Fair, la sceneggiatrice Cristiana Farina, ideatrice di, arrivato ormai a un grande successo con la terza, spiega quali siano le qualitàserie. E ci dà l'idea diaspettarci nel futuro, specialmente da Rosa e Carmine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... davcarretta : Giorgia Meloni: 'Siamo stati lasciati da soli a fare questo lavoro a volte fuori dai confini nazionali'. Chi ha pr… - paolocol1 : RT @gritti9: Sono l'unico in Italia che non guarda Mare Fuori? - lucalollo69 : RT @gritti9: Sono l'unico in Italia che non guarda Mare Fuori? - alemeloni14 : RT @Droghiere: io, appena finito di vedere la terza stagione di Mare Fuori - rasquelto : Il Commissario Rex, con Pino Insegno nella parte del pastore tedesco. Mare Fuori, con Pino Insegno nella parte del… -