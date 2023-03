Forza Italia, il senatore Alessandro Sorte è il nuovo coordinatore regionale (Di sabato 25 marzo 2023) Il senatore bergamasco Alessandro Sorte è il nuovo coordinatore di Forza Italia in Lombardia. La nomina è arrivata venerdì 24 marzo dal presidente Silvio Berlusconi. “Poche ore fa il Presidente Berlusconi mi ha nominato coordinatore regionale di Forza Italia Lombardia. Lo ringrazio sinceramente per la stima e la fiducia. Noi rappresentiamo la tradizione liberale, cristiana, garantista ed europeista all’interno della coalizione di centrodestra. Lavorerò intensamente per rafForzare e rilanciare ulteriormente il nostro Partito sul territorio lombardo. Ringrazio la Sen. Ronzulli per il lavoro finora svolto” afferma Sorte. Leggi su bergamonews (Di sabato 25 marzo 2023) Ilbergamascoè ildiin Lombardia. La nomina è arrivata venerdì 24 marzo dal presidente Silvio Berlusconi. “Poche ore fa il Presidente Berlusconi mi ha nominatodiLombardia. Lo ringrazio sinceramente per la stima e la fiducia. Noi rappresentiamo la tradizione liberale, cristiana, garantista ed europeista all’interno della coalizione di centrodestra. Lavorerò intensamente per rafre e rilanciare ulteriormente il nostro Partito sul territorio lombardo. Ringrazio la Sen. Ronzulli per il lavoro finora svolto” afferma

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... raffaellapaita : Togliere i bambini alle madri detenute, evocare Bibbiano… Cirielli parla come i grillini. Solidarietà a Forza Itali… - ultimora_pol : #Lombardia ?? Licia #Ronzulli rimossa dal ruolo di coordinatore di Forza Italia in Lombardia @ultimora_pol - ultimora_pol : A #Massa Italia Viva appoggia Enzo Ricci, candidato del Pd, mentre #Azione sostiene Francesco Persiani, sindaco usc… - Rocco03845604 : @pieroomega Io non sono di sinistra o 5 stelle ma la lega è fuori di testa. La sanzione per la proroga delle gare p… - GerardiPE : RT @Ale_Mussolini_: Incontro con Vicepremier e Ministro Esteri @Antonio_Tajani e gli Eurodeputati @forza_italia con visita alla Farnesina.… -