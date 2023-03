Elton John, le canzoni più belle e famose del grande artista britannico (Di sabato 25 marzo 2023) Elton John è sicuramente uno dei più importanti artisti del pop contemporaneo. Cantautore, compositore e musicista, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi. Insieme al fido Bernie Taupin, ha una produzione che spazia dal pop al rock, dal glam al symphonic rock fino ad arrivare, addirittura, all’hard rock. Vederlo dal vivo è uno spettacolo nello spettacolo: dalla fine degli anni sessanta ad oggi ha fatto oltre i 3500 concerti. Festeggiamo il suo compleanno ripercorrendo la sua stupefacente carriera attraverso i suoi brani più rappresentativi. La produzione di Elton Jonh Cpyright NPRDurante la sua carriera Elton John ha composto più di settecento canzoni. Alcune, come Your Song, Rocket Man o Candle in the Wind, sono davvero famosissime ed ormai fanno ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 marzo 2023)è sicuramente uno dei più importanti artisti del pop contemporaneo. Cantautore, compositore e musicista, nel corso della sua carriera ha venduto oltre 300 milioni di dischi. Insieme al fido Bernie Taupin, ha una produzione che spazia dal pop al rock, dal glam al symphonic rock fino ad arrivare, addirittura, all’hard rock. Vederlo dal vivo è uno spettacolo nello spettacolo: dalla fine degli anni sessanta ad oggi ha fatto oltre i 3500 concerti. Festeggiamo il suo compleanno ripercorrendo la sua stupefacente carriera attraverso i suoi brani più rappresentativi. La produzione diJonh Cpyright NPRDurante la sua carrieraha composto più di settecento. Alcune, come Your Song, Rocket Man o Candle in the Wind, sono davvero famosissime ed ormai fanno ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... casimiroperezc1 : RT @pilloledirock: il 25 marzo 1947 nasce Sir Reginald Kenneth Dwight, meglio noto come Elton John, che nella sua lunghissimo carriera ha r… - terranostranews : Elton John compie oggi 76 anni. - pilloledirock : il 25 marzo 1947 nasce Sir Reginald Kenneth Dwight, meglio noto come Elton John, che nella sua lunghissimo carriera… - SchoneKapelle : Ho visto la luce lo stesso giorno di Aretha Franklin, Mina ed Elton John ma sono stonato come una campana. Perché!!… - Stefano82505685 : @Reuters IL MUSICISTA-LOGGIONISTA: ELTON JOHN -

Glamour, glitter e occhiali da sole: Elton John compie 75 anni Vanity Fair Italia Il vero nome, il calcio, Il Re Leone: alcune curiosità su Elton John, che oggi compie 76 anni "Candle in the Wind 1997" è un riadattamento della canzone composta da Elton John stesso nel 1973 in onore di Marilyn Monroe e del suo complicato percorso di vita. La versione del 1997 è quella più ... Buon compleanno Mina, Alessandro di Matteo… Sandro Gozi, Angelo Rojch, Publio Fiori, Adriano Pappalardo, Elton John, Gerardo Braggiotti, Giuseppe Marotta, Paolo Zamboni, Alessandro Piperno, Gianluca Pegolo, Marco Belinelli, Victor Obinna, ... "Candle in the Wind 1997" è un riadattamento della canzone composta da Elton John stesso nel 1973 in onore di Marilyn Monroe e del suo complicato percorso di vita. La versione del 1997 è quella più ...Sandro Gozi, Angelo Rojch, Publio Fiori, Adriano Pappalardo, Elton John, Gerardo Braggiotti, Giuseppe Marotta, Paolo Zamboni, Alessandro Piperno, Gianluca Pegolo, Marco Belinelli, Victor Obinna, ...