Criptovalute, arrestato in Montenegro Do Kwon. Il fondatore di Terraform era ricercato in Corea per il crac da 40 miliardi di TerraUsd (Di sabato 25 marzo 2023) La polizia del Montenegro ha arrestato Do Kwon, il fondatore della start-up finanziaria Terraform Labs. L'uomo è ricercato in Corea del Sud in relazione al crollo da 40 miliardi di dollari della criptovaluta TerraUsd. "La polizia montenegrina ha arrestato un individuo che si ritiene sia uno dei fuggitivi più ricercati, il cittadino sudCoreano Do Kwon", ha dichiarato su twitter il ministro dell'Interno Filip Adzic. "Le autorità attendono la conferma ufficiale dell'identità di un uomo arrestato all'aeroporto della capitale, Podgorica, con documenti falsi, ma credono si tratti di Kwon", ha aggiunto. A settembre la Corea del Sud ha chiesto ...

