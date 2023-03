Cinque posti imperdibili dove mangiare a Roma a meno di cinque euro – Il video (Di sabato 25 marzo 2023) Dicono che la primavera sia la stagione ideale per visitare Roma: il sole tiepido illumina e valorizza i monumenti, riscalda le strade e diffonde un profumo di rinascita. Se vi dovesse capitare di girare per le vie della Capitale in questo periodo, e la camminata vi dovesse aprire lo stomaco, niente paura: abbiamo stilato una lista di posti che fanno contenti pancia e portafoglio. E che si possono visitare, fortunatamente, in qualsiasi stagione. A cominciare dal tradizionale Forno di Piazza Campo de’ fiori: se non avete mai provato la pizza bianca calda farcita con la mortadella (3 euro), consideratela una tappa obbligatoria. Con l’occasione, potrete anche fare una passeggiata nel celebre mercato in piazza, uno dei più antichi della città. Da lì, potete raggiungere una seconda meta, ... Leggi su open.online (Di sabato 25 marzo 2023) Dicono che la primavera sia la stagione ideale per visitare: il sole tiepido illumina e valorizza i monumenti, riscalda le strade e diffonde un profumo di rinascita. Se visse capitare di girare per le vie della Capitale in questo periodo, e la camminata visse aprire lo stomaco, niente paura: abbiamo stilato una lista diche fanno contenti pancia e portafoglio. E che si possono visitare, fortunatamente, in qualsiasi stagione. A cominciare dal tradizionale Forno di Piazza Campo de’ fiori: se non avete mai provato la pizza bianca calda farcita con la mortadella (3), consideratela una tappa obbligatoria. Con l’occasione, potrete anche fare una passeggiata nel celebre mercato in piazza, uno dei più antichi della città. Da lì, potete raggiungere una seconda meta, ...

