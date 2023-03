(Di sabato 25 marzo 2023) Il big nerazzurro, già al centro di voci di mercato, è protagonista di una mossa che potrebbe risultare decisiva per il suo futuro Tra addii già messi in preventivo –… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LeBombeDiVlad : ???? #Inter, #Dumfries ha deciso di cambiare agente ?? Le ultime sull’esterno nerazzurro #LeBombeDiVlad #LBDV… - gidf81 : @theboss_1908 #dumfries cambia agente perché nn è stato ceduto ?? vergogna dirigenziale - gidf81 : @inter oggi esce fuori l’ennesimo casino #skriniar, #sanchez che ha ancora il coraggio di parlare dopo la palla per… - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Schira: 'Ternana, Capanni cambia agente: passa all'agenzia Gio Sport' - TUTTOB1 : ESCLUSIVA TB - Schira: 'Ternana, Capanni cambia agente: passa all'agenzia Gio Sport' -

Quando i pochi soldi a sua disposizione finiscono, il giovaneil suo cognome in Taylor, ... I suoi illeciti attirano l'attenzione dell'dell'FBI Carl Hanratty, che promette di dargli la ......disapplicazione dello stralcio delle cartelle da comunicare entro il 31 gennaio 2023 all'... PerPetrosino tutta questa vicenda rende chiaro e distinto 'il livello di impreparazione, ......un" Preparatevi: il nome di Sara Drago diventerà presto familiare. È la protagonista della serie italiana più graffiante di questo inizio d'anno. C'entrano "la tigna", un incontro che...

Cambia agente e vola in Premier: Inzaghi non può nulla ... Calciomercatonews.com

CAMPOSAMPIERO - «Dopo molto tempo finalmente tutti mi vogliono, tutti mi chiamano, tutti mi chiedono una consulenza. Tutti hanno fiducia in me e nella mia professionalità».Cambio di agente per Gabriele Capanni. Il centrocampista classe 2000 della Ternana - come riporta in esclusiva l'esperto di mercato Nicolò.