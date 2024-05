Le Ravissement - recensione | anime fragili e desiderio di maternità in un dramma riuscito

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di giovedì 9 maggio 2024) Lade Lecarico di umanità, fascino e suspense: Hafsia Herzi è perfetta nella sua inquietudine, per una storia fatta di solitudini,diLydia, una spirale di bugie Lydia (Hafsia Herzi) è una giovane donna che sembra avere il pieno controllo della propria vita. Bella, intraprendente e dinamica, si dedica con entusiasmo e generosità sia all’impegnativo lavoro di ostetrica in un rinomato ospedale parigino, sia agli affetti della vita privata, il suo amore per Julien (Mathieu Perotto) e la forte amicizia che la lega sin dall’adolescenza a Salomé (Nina Meurisse). Ma un giorno, improvvisamente, la sua vita inizia a deragliare. Com’è potuto accadere? È stata forse la rottura con Julien, la gravidanza della sua ...