Napoli - De Laurentiis potrebbe proporre a Gasperini un triennale Tmw

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2024) Già da qualche settimana si parla di un possibile arrivo di Gian Pierosulla panchina del; il tecnico fu vicino agli azzurri anche quando gli fu preferito Walter Mazzarri nel 2o09.vuole lasciare l’Atalanta con un trofeo: ilnon può aspettare a lungo Ora l’allenatore dell’Atalanta si sta giocando la possibilità di vincere l’Europa League ed è in finale di Coppa Italia. Vorrebbe quindi lasciare la Dea dopo otto anni con un trofeo. Secondo quanto riporta Tuttomercatoweb, in quel caso chiederebbe ai Percassi di liberarlo dall’ultimo anno di contratto. Per la trattativa col, il portale scrive: Per Deè un’idea forte: tre anni di contratto per ripartire dopo i cinque accordati con Giovanni Manna. C’è ancora da ...