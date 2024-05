(Di giovedì 9 maggio 2024), 9 mag. (Adnkronos) – Sono giorni intensi in procura adopo l’inchiesta che ha provocato un terremoto politico in regione e che ha portato all’arresto (domiciliari) perdel governatore ligure Giovanni Toti. Se da un lato il gip Paola Faggioni prosegue con gli interrogatori di garanzia nei confronti delle persone colpite da misure cautelare, i magistrati titolari del fascicolo stanno stilando il loroper rafforzare l’ipotesi accusatoria messa nero su bianco in ben 1300 pagine. In particolare, da quanto si apprende, sarà necessario sentire alcune delle persone tirate in ballo da diversi protagonisti dell’indagine, ma anche chi ha avuto un ruolo nelle delibere che hanno portato a scelte, talvolta contestate, sul fronte degli interessi portuali. Imoni saranno ...

Domani toccherà al presidente della Regione Toti Nessuna dichiarazione. Paolo Emilio Signorini , ex presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e ad (sospeso) di Iren, arrestato martedì scorso per Corruzione ...

(Adnkronos) – Nessuna dichiarazione. Paolo Emilio Signorini , ex presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale e ad (sospeso) di Iren, arrestato martedì scorso per Corruzione nell’inchiesta che ha portato a un terremoto ...

Genova , 9 mag. (Adnkronos) - Sono giorni intensi in procura a Genova dopo l'inchiesta che ha provocato un terremoto politico in regione e che ha portato all'arresto (domiciliari) per Corruzione del governatore ligure Giovanni Toti. Se da un lato il ...

Corruzione: pm Genova a lavoro su calendario testi, si valuta di ascoltare sindaco Bucci - corruzione: pm genova a lavoro su calendario testi, si valuta di ascoltare sindaco Bucci - genova, 9 mag. (Adnkronos) – Sono giorni intensi in procura a genova dopo l’inchiesta che ha provocato un terremoto politico in regione e che ha portato all’arresto (domiciliari) per corruzione del go ...

Corruzione in Liguria, l’inchiesta ‘madre’ sui finanziamenti illeciti: indagati Rossi, Moncada e Colucci - corruzione in Liguria, l’inchiesta ‘madre’ sui finanziamenti illeciti: indagati Rossi, Moncada e Colucci - Nel fascicolo per i presunti finanziamenti illeciti alla fondazione e al comitato di Toti, il presidente della Regione Liguria non è indagato ...

Arresto Toti, due indagati per finanziamento illecito: Signorini non risponde ai magistrati - Arresto Toti, due indagati per finanziamento illecito: Signorini non risponde ai magistrati - L'indagine condotta dalla Procura, che ha portato ai domiciliari il governatore Toti, sta esplorando l'ipotesi di finanziamento illecito.