Spezia - quattro sequestri e tre sospensioni dalla circolazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) La, 9 maggio 2024 – Continuano i controlli dei veicoli non assicurati e non revisionati, magari condotti da persone senza patente o con la patente revocata. Da un primo bilancio, si evince che, solo in ambito urbano, da inizio anno, la polizia locale ha accertato e contestato ben 14 violazioni per guida senza patente o con patente revocata, 70 violazioni persenza assicurazione obbligatoria, con l’esecuzione del sequestro di altrettanti veicoli ed addirittura 365 violazioni a carico di conducenti che guidavano veicoli non revisionati, con applicazione della misura della sospensione; in 30 di questi casi la misura restrittiva era già operativa con conseguente applicazione dell’ipotesi di sanzione pecuniaria più che raddoppiata. D’altronde, nella sola giornata di ieri, sono stati ...

La sua patente era scaduta dal 2009, ma l'uomo fermato alla Spezia dalla polizia locale guida va come se nulla fosse. Gli agenti, impegnati in un posto di controllo, lo hanno individuato dopo che questi, alla vista della pattuglia ha invertito la ...

Auto ferme al semaforo, furgone senza revisione e assicurazione tampona in velocità l'ultima della fila - Auto ferme al semaforo, furgone senza revisione e assicurazione tampona in velocità l'ultima della fila - La spezia, 6 maggio 2024 - Una colonna di auto è ferma al semaforo rosso dell'incrocio tra via della Pianta e via Federici, quando un furgone, il cui conducente è evidentemente distratto, tampona in p ...