The Fall Guy 2 si farà? Ryan Gosling conosce già la trama del sequel

(Di giovedì 9 maggio 2024) Nonostante non abbia fatto faville al box-office, ildel film consarebbe ormai certo TheGuy è arrivato nelle sale lo scorso fine settimana e nonostante non abbia sfondato al box-office al suo esordio le speranze per un eventualeci sono tutte. La commedia d'azione è attualmente in vetta alla classifica di Rotten Tomatoes con un punteggio di critica dell'82% e di pubblico dell'87%. Nonostante il fascino delle due star protagoniste e gli alti indici di gradimento, il film non ha esordito al box-office come la Universal sperava. Ha infatti incassato "solo" 28,5 milioni di dollari nel fine settimana, meno dei 30-35 milioni stimati dagli analisti. Tuttavia,spera già di tornare …

Al debutto negli USA, The Fall Guy non sfonda, 28 milioni sono un incasso discreto, ma per recuperare i 140 milioni di budget ci vorrà un bel po' di tempo. L'hype intorno a The Fall Guy si è sgonfiato al confronto col botteghino americano. Discreta ...

L'attore ha evitato il peggio sul set del film d'azione che lo vede protagonista e mattatore Nel corso di una nuova intervista, Ryan Gosling ha rivelato come ha salvato la co-star Emily Blunt dall'annegamento durante le riprese di The Fall Guy. Il ...

