Altro che David "pornografico", Firenze premia la docente contestata (Di sabato 25 marzo 2023) L'opera di Michelangelo considerata "pornografica" da una scuola americana. L'intervento del sindaco Nardella per premiare la professoressa Leggi su ilgiornale (Di sabato 25 marzo 2023) L'opera di Michelangelo considerata "pornografica" da una scuola americana. L'intervento del sindaco Nardella perre la professoressa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Un intervento straordinario, il primo al mondo mediante l’autotrapianto: congratulazioni all’équipe medica dell’o… - ZZiliani : ILLECITO 6. Lo stesso avviene per #Dybala che oggi reclama le sue spettanze. Ma i PM sospettano un sesto e ultimo (… - LiaCapizzi : Sentire tutti quei fischi allo stadio Maradona durante l'inno UK è stato imbarazzante. Senza se e senza ma. Come… - MarekNapoli : RT @MissingDeniseMp: Volutamente non voglio esprimermi. Più danno che altro... La mia bambina e noi siamo stati veramente molto sfortunati… - Lia17564478 : RT @ventisei_marzo: raga,davvero è così difficile capire che se un infermiere/oss/medico è in pausa c'è sempre qualcun altro al suo posto?… -