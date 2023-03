Video Italia - Inghilterra 1 - 2, Mancini su Retegui: ''Ha fatto bene'' (Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole del c.t. dell'Italia, Roberto Mancini, sull'italoargentino Mateo Retegui, in gol al debutto con gli azzurri nella partita di qualificazione ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 24 marzo 2023) Le parole del c.t. dell', Roberto, sull'italoargentino Mateo, in gol al debutto con gli azzurri nella partita di qualificazione ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Bloccare le partenze, combattere i trafficanti, velocizzare i rimpatri, porre fine alla stagione del “liberi tutt… - MarcoFattorini : Conte dice no alle armi: «Meloni ci sta portando in guerra e prende ordini per compiacere alleati esclusivamente pr… - mara_carfagna : Chi accusa il governo di essere responsabile della morte dei #migranti annegati a #Cutro commette un grave errore,… - Ivan_il_lupo65 : RT @AlekosPrete: Intanto in Europa dormono. L'eurodeputato di Fratelli d'Italia Piero Fiocchi dorme durante l’incontro tra gli Agricoltori… - UnoNemoNessuno : RT @UnoNemoNessuno: @condaghe @centercallsaler @GiuseppeConteIT Il plauso per l'impresa Storica di #Conte in Europa fu unanime. Solo in Ita… -