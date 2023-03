Toyota - Kinto | mobilità per i lavoratori di Geox

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 24 marzo 2023) I circa 600 dipendenti della sede principale dia Montebelluna (TV) possono da alcune settimane accedere aShare corporate, uno dei servizi del marchio dedicato alle forme dialternativa della. Il personale ha l'opportunità di prenotare e avviare, tramite app, il noleggio di veicoli con motorizzazioni ibride full e partecipare così alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica dell'azienda di abbigliamento. Ihanno a disposizioneShare corporate non solo per gli spostamenti legati alle attività di servizio ma anche per uso privato, nel fine settimana o per le ferie. Oltre alla condivisione di vetture, il personale dellapuò usufruire della piattaformaJoin di carpooling per gli spostamenti ...