L' occupazione accelera | i servizi trainano la domanda di lavoro

(Di venerdì 24 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Dopo la frenata dell'ultima parte del 2022, nei primi due mesi dell'anno l'dei lavoratori dipendenti hato. Tra gennaio e febbraio sono stati creati oltre 100.000 posti al netto delle cessazioni, circa un terzo in più rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia. Ladiè stata trainata soprattutto dai. Beneficiando del calo dei prezzi dell'energia, si è rafforzata anche la dinamica nell'industria. E' quanto emerge da un rapporto di Ministero del, Banca d'Italia e Agenzia nazionale per le politiche attive del(ANPAL).La crescita dell'si è finora concentrata nella componente a tempo indeterminato, grazie anche alle numerose trasformazioni di contratti a ...

La ricomposizione dell'verso forme di impiego più stabili, in atto dall'anno passato, potrebbe essere meno intensa nei prossimi mesi. Il tasso di trasformazione delle posizioni a termine ...La crescita dell', secondo la nota, si è finora concentrata nella componente a tempo indeterminato, grazie anche alle numerose trasformazioni di contratti a termine. Nei prossimi mesi la ...... moti d'insurrezione contro l'e scontri intestini fra sciiti e sunniti; orrori, come le ... Washington, intanto,le consegne all'Ucraina di tank Abrams, optando per gli M1A1, vecchio ...

Anche la crescita dell'occupazione ha accelerato e la fiducia sulle prospettive economiche ha resistito, nonostante i timori causati dalle recenti tensioni del settore bancario e i costi di ...La crescita dell’occupazione è inoltre accelerata e la fiducia sulle prospettive economiche ha resistito nonostante i timori causati dalle recenti tensioni del settore bancario e i costi di ...