Guerra in Ucraina, l'Onu accusa sia Kiev che Mosca per l'esecuzione sommarie dei prigionieri nemici

Il capo della missione di monitoraggio dei diritti umani dell'Onu, Matilda Bogner, ha accusato entrambe le parti coinvolte nella Guerra in Ucraina di aver messo in atto esecuzioni sommarie di prigionieri. Si parla di decine di omicidi. Quelli accertati dalle Nazioni unite, al momento, sono 25 eseguiti dagli uomini di Volodymyr Zelensky e 15 dalla controparte russa. «Siamo profondamente preoccupati per l'esecuzione sommaria di 25 prigionieri di Guerra russi e di persone fuori combattimento e per quella di 15 prigionieri di Guerra ucraini». L'Onu ha raccolto le prove delle esecuzioni di cittadini russi da parte delle forze armate ucraine, «spesso» effettuate «immediatamente dopo la cattura».

