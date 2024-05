Alcuni satelliti della NASA presto smetteranno di inviare dati sulla Terra

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di sabato 4 maggio 2024) La fine imminente di treNei prossimi anni, tre, Aqua e Aura, cesseranno di, ponendo fine a due decenni di osservazioni fondamentali per la comprensione del nostro pianeta. Una perdita insostituibile discientifici La fine deicomporterà la scomparsa dicruciali, mettendo a rischio la continuità delle ricerchemeteorologia, incendi, inquinamento e altro ancora. La preoccupazione degli scienziati Gli scienziati temono la perdita irreparabile di informazioni, soprattutto per quanto riguarda l’osservazionestratosfera e lo strato di ozono. Implicazioni per lo ...