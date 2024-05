E’ morto il professor Alessandri - insegnante e scrittore appassionato di storia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Pistoia, 4 maggio 2024 – Si svolgeranno questa mattina, alle 10, nella chiesa di San Francesco, i funerali dellopistoiese Giuseppee autore di numerosi libri. Aveva 62 anni. Da qualche tempo viveva da solo ad Altopascio, dove si era stabilito e dove è stato trovato, senza vita, colpito da un malore che non gli ha lasciato il tempo di chiedere aiuto. Era nato a Firenze nel 1962, ma a Pistoia aveva vissuto a lungo. Nella sua lunga carriera professionale aveva svolto attività di ricerca incontemporanea alla facoltà di Sociologia dell’Università di Trento. Insegnavae filosofia: fino al 2008 negli istituti superiori di Pescia e fino al 2014 in un liceo classico della provincia di Lucca. Era giornalista e blogger e grande era la sua passione per la ...