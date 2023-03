Francia, ancora proteste contro la riforma delle pensioni: incendiato il Municipio di Bordeaux. Agenti feriti | VIDEO (Di venerdì 24 marzo 2023) Municipio Bordeaux in fiamme. In Francia si fanno sempre più dure le proteste contro la riforma delle pensioni. Il portone dell’edificio è stato incendiato nonostante la massiccia presenza della Gendarmerie che proteggeva la zona. Alcuni Agenti sono rimasti feriti. Si tratta di uno degli episodi più gravi di questi giorni di manifestazioni e proprio quello ... Francia, ancora proteste contro la riforma delle pensioni: incendiato il Municipio di Bordeaux. Agenti feriti VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 24 marzo 2023)in fiamme. Insi fanno sempre più dure lela. Il portone dell’edificio è statononostante la massiccia presenza della Gendarmerie che proteggeva la zona. Alcunisono rimasti. Si tratta di uno degli episodi più gravi di questi giorni di manifestazioni e proprio quello ...laildiTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : In Francia continuano gli scioperi e le proteste contro la riforma delle pensioni. Molti i disagi, viaggiatori a pi… - Agenzia_Ansa : Proteste contro la riforma delle pensioni in Francia: a Parigi 800 mila in corteo secondo gli organizzatori, per la… - borghi_claudio : La mozione per far saltare la riforma delle pensioni in Francia non è passata per nove voti. 278 a favore contro i… - NuovoSud : Pensioni, ancora proteste in Francia: rinviata la visita di re Carlo III - alexsja : A 22 anni dalla macelleria messicana di Genova si tenta ancora di presentare il conto alle vittime di quella feroce… -

Borsa Parigi: - 10% Casino, penalizzata dalla 'bocciatura' di Moody's ... il continuo flusso di cassa libero negativo in Francia e la riduzione dei margini al dettaglio ... Casino - fa notare l'agenzia - deve ancora rifinanziare o rimborsare circa 1,2 miliardi di obbligazioni ... Omnibus, Gian Marco Centinaio contro l'Europa: basta ramanzine sui migranti E noi siamo ancora al punto 4. Non me la sento più di farmi fare la ramanzina dagli altri Paesi d'... Italia e Francia o Italia e Grecia. Allora ci chiediamo: ma l'Europa a cosa serve'. La Juve sorride: Di Maria in campo 60' con l'Argentina ... nella stessa formazione scesa in campo a Doha contro la Francia nella finale mondiale. In campo ... E ancora: gigantografie, fuochi d'artificio, una partita a 'carta forbice sasso' e una dedica speciale ... ... il continuo flusso di cassa libero negativo ine la riduzione dei margini al dettaglio ... Casino - fa notare l'agenzia - deverifinanziare o rimborsare circa 1,2 miliardi di obbligazioni ...E noi siamoal punto 4. Non me la sento più di farmi fare la ramanzina dagli altri Paesi d'... Italia eo Italia e Grecia. Allora ci chiediamo: ma l'Europa a cosa serve'.... nella stessa formazione scesa in campo a Doha contro lanella finale mondiale. In campo ... E: gigantografie, fuochi d'artificio, una partita a 'carta forbice sasso' e una dedica speciale ... Francia, ancora proteste contro la riforma delle pensioni TGCOM Continuano le proteste in Francia dopo la riforma delle pensioni Giovedì ci sono state in numerose città della Francia grandi proteste nei confronti della riforma ... ai lati delle strade a causa dello sciopero dei netturbini. È ancora difficile fare le stime dei ... Riforma pensioni Francia, camion bloccano porto Marsiglia Ancora oggi ci sono disagi a Marsiglia. Diversi camion hanno bloccato per alcune ore le strade che collegano al porto industriale della città, il più grande della Francia. Poi la polizia è intervenuta ... Giovedì ci sono state in numerose città della Francia grandi proteste nei confronti della riforma ... ai lati delle strade a causa dello sciopero dei netturbini. È ancora difficile fare le stime dei ...Ancora oggi ci sono disagi a Marsiglia. Diversi camion hanno bloccato per alcune ore le strade che collegano al porto industriale della città, il più grande della Francia. Poi la polizia è intervenuta ...