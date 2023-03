Cospito deve restare in carcere (Di venerdì 24 marzo 2023) La Procura generale di Milano ha espresso parere negativo alla richiesta di differimento della pena ai domiciliari presentata dalla difesa dell’anarchico Alfredo Cospito. La Procura generale di Milano ha espresso parere negativo alla richiesta di domiciliari presentata dai legali dell’anarchico Alfredo Cospito La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni e il sostituto pg Nicola Balice, hanno dato parere negativo alla richiesta di differimento pena, con detenzione domiciliare, presentata da Cospito, l’anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis da oltre 5 mesi. Ora dovranno prendere una decisione i giudici del Tribunale di Sorveglianza L’udienza, nel corso della quale la pg ha espresso il suo parere, si è tenuta questa mattina all’ospedale San Paolo di Milano, dove Cospito è ancora ricoverato. Ora i ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 marzo 2023) La Procura generale di Milano ha espresso parere negativo alla richiesta di differimento della pena ai domiciliari presentata dalla difesa dell’anarchico Alfredo. La Procura generale di Milano ha espresso parere negativo alla richiesta di domiciliari presentata dai legali dell’anarchico AlfredoLa procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni e il sostituto pg Nicola Balice, hanno dato parere negativo alla richiesta di differimento pena, con detenzione domiciliare, presentata da, l’anarchico in sciopero della fame contro il 41 bis da oltre 5 mesi. Ora dovranno prendere una decisione i giudici del Tribunale di Sorveglianza L’udienza, nel corso della quale la pg ha espresso il suo parere, si è tenuta questa mattina all’ospedale San Paolo di Milano, doveè ancora ricoverato. Ora i ...

