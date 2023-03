Capello: “Milan sfavorito col Napoli? Dipende tutto da quei due…” (Di venerdì 24 marzo 2023) Fabio Capello commenta la sfida tra Milan e Napoli valida per i quarti di finale di Champions League. L’ex allenatore torna sui sorteggi di Champions League che hanno messo di fronte Napoli e Milan. Una sfida stellare che ad aprile si ripeterà per tre volte. La squadra di Spalletti viene data addirittura come favorita, visto che in Serie A ha accumulato addirittura 23 punti di vantaggio sui rossoneri guidati da Stefano Pioli. Champions League: Capello parla di Milan-Napoli La gara è molto attesa dalle due tifoserie, anche perché in tanti sono convinti che non si vedrà il divario tecnico visto anche in Serie A. Della sfida tra Milan e Napoli in Champions League ha parlato anche Capello al Corriere dello ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 marzo 2023) Fabiocommenta la sfida travalida per i quarti di finale di Champions League. L’ex allenatore torna sui sorteggi di Champions League che hanno messo di fronte. Una sfida stellare che ad aprile si ripeterà per tre volte. La squadra di Spalletti viene data addirittura come favorita, visto che in Serie A ha accumulato addirittura 23 punti di vantaggio sui rossoneri guidati da Stefano Pioli. Champions League:parla diLa gara è molto attesa dalle due tifoserie, anche perché in tanti sono convinti che non si vedrà il divario tecnico visto anche in Serie A. Della sfida train Champions League ha parlato ancheal Corriere dello ...

