Anticipazioni sui biglietti di Lazio-Juventus | quando escono per i tifosi

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 marzo 2023) Ci sono quesiti ancora senza risposta in queste ore, per quanto concerne l’uscita deidi. La partita è in programma il prossimo 8 aprile, ovvero tra poco più di due settimane, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo non abbiamo riscontri concreti da parte del club biancoceleste. Situazione abbastanza anomale, se non altro perché latende quantomeno a fornire le prime informazioni ufficiali sulla vendita dei ticket per partite di cartello con un discreto anticipo. Alla luce di quanto appena riportato, è possibile prevedere come andranno le cose a stretto giro.di: le previsioni in base alle ultime indiscrezioni Occorrono alcune indicazioni ...