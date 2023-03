Alba Parietti festeggia un anno d’amore con Fabio Adami: “Sei la mia famiglia” (Di venerdì 24 marzo 2023) Alba Parietti festeggia un anno d’amore con Fabio Adami, il manager di Poste Italiane più giovane di lei di cinque Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di venerdì 24 marzo 2023)uncon, il manager di Poste Italiane più giovane di lei di cinque Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... efdiegi_ : Raga scusate ma nel mezzo di tutte queste epurazioni, manovre, promozioni e sostituzioni alla Rai: il programma del… - cladimic1999 : @AlbertoPots Solo per rivedere scene come Michael Jackson, Johnny Depp e la duchessa di York piazzati in mezzo a Si… - lacittanews : Alba Parietti e il fidanzato Fabio Adami hanno festeggiato un anno di relazione! La coppia è più felice che mai!… - PerlediMitirda : RT @con_costanza: @AlbertoPots @BabbeoMatteo Alba Parietti/LA DUCHESSA DI YORK/ Simona ventura/ MICHAEL JACKSON MA QUESTA SEQUENZAAAAAA - vestitamale : Io sempre più convinta si sia sposata con il compagno di Alba Parietti -