Ucraina-Russia, Ungheria: "No arresto Putin se venisse da noi" (Di giovedì 23 marzo 2023) Budapest, 23 mar. (Adnkronos) - L'Ungheria non arresterà il presidente russo, Vladimir Putin, se dovesse entrare nel Paese. Lo ha assicurato il capo dello staff del primo ministro Viktor Orban, malgrado l'Ungheria abbia firmato e ratificato lo Statuto di Roma che ha istituito la Corte penale internazionale (Cpi). Venerdì lo stesso tribunale ha emesso un mandato di arresto contro Putin accusandolo di crimine di guerra per aver deportato illegalmente centinaia di bambini dall'Ucraina. Gergely Gulyas ha dichiarato durante un briefing che non ci sono motivi ragionevoli per ritenere che Putin abbia la responsabilità penale individuale. Quando gli è stato chiesto se il leader russo sarebbe stato arrestato se fosse andato in Ungheria, il capo dello staff di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Budapest, 23 mar. (Adnkronos) - L'non arresterà il presidente russo, Vladimir, se dovesse entrare nel Paese. Lo ha assicurato il capo dello staff del primo ministro Viktor Orban, malgrado l'abbia firmato e ratificato lo Statuto di Roma che ha istituito la Corte penale internazionale (Cpi). Venerdì lo stesso tribunale ha emesso un mandato dicontroaccusandolo di crimine di guerra per aver deportato illegalmente centinaia di bambini dall'. Gergely Gulyas ha dichiarato durante un briefing che non ci sono motivi ragionevoli per ritenere cheabbia la responsabilità penale individuale. Quando gli è stato chiesto se il leader russo sarebbe stato arrestato se fosse andato in, il capo dello staff di ...

