Ucraina news, Mosca: 'Mig slovacchi a Kiev passo distruttivo'. Nato: 'Sarà guerra lunga' (Di giovedì 23 marzo 2023) Munizioni all'uranio impoverito, la minaccia dell'ambasciatore russo negli Usa: 'L'Occidente porta l'umanità sull'orlo dell'Armageddon'. Nella notte missili nella regione di Donetsk: due ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Munizioni all'uranio impoverito, la minaccia dell'ambasciatore russo negli Usa: 'L'Occidente porta l'umanità sull'orlo dell'Armageddon'. Nella notte missili nella regione di Donetsk: due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco, dopo l’udienza generale ricorda il momento di preghiera, avvenuto un anno fa, #25marzo quando cons… - putino : Il Ministero della Difesa britannico ha dichiarato che il Presidente russo Vladimir Putin ha deliberatamente diffus… - putino : Anche gli investigatori italiani hanno raccolto prove di omicidi e stupri di massa commessi dall'esercito russo in… - arturo_varvelli : Un bene per il conflitto in #Ucraina, un male per il resto delle aree nelle quali opera #WagnerGroup? #Libia #sahel - gabyboom : RT @repubblica: Il presidente dell’Armenia: 'Noi vittime collaterali del conflitto in Ucraina. Nel Nagorno-Karabakh l'Azerbaijan vuole la p… -