Toto Wolff aggiorna sul contratto di Lewis Hamilton e ammette che potrebbe entrare in una squadra rivale (Di giovedì 23 marzo 2023) Durante la pausa invernale, sembrava che il prolungamento del contratto di Lewis Hamilton fosse semplicemente una formalità per la Mercedes, con il britannico che non mostrava alcun segno di voler lasciare o ritirarsi. Tuttavia, cosa preoccupante per i tifosi della Mercedes, durante l’inverno non è stato firmato alcun accordo e la stagione 2023 è iniziata con il contratto di Hamilton ancora in scadenza.Le Frecce d’Argento hanno commesso un errore nel rimanere fedeli al loro progetto per il 2022 e quindi non sono in grado di competere per il campionato quest’anno, con grande disappunto di Hamilton. La situazione in Mercedes e quella del contratto di Lewis Hamilton Si vocifera che se la Mercedes continuerà a non fornire a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 23 marzo 2023) Durante la pausa invernale, sembrava che il prolungamento deldifosse semplicemente una formalità per la Mercedes, con il britannico che non mostrava alcun segno di voler lasciare o ritirarsi. Tuttavia, cosa preoccupante per i tifosi della Mercedes, durante l’inverno non è stato firmato alcun accordo e la stagione 2023 è iniziata con ildiancora in scadenza.Le Frecce d’Argento hanno commesso un errore nel rimanere fedeli al loro progetto per il 2022 e quindi non sono in grado di competere per il campionato quest’anno, con grande disappunto di. La situazione in Mercedes e quella deldiSi vocifera che se la Mercedes continuerà a non fornire a ...

