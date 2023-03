Strage di piazza della Loggia a Brescia, Palazzo Chigi si chiama fuori e non si costituisce parte civile (Di giovedì 23 marzo 2023) Il processo sulla Strage di piazza della Loggia si tinge di giallo. Nell’udienza preliminare davanti al gup di Brescia e nell’ambito del nuovo filone di indagini per il quale la Procura di Brescia ha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Zorzi, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di non costituirsi parte civile nel processo sulla mattanza del 28 maggio 1974. Scelta diametralmente opposta a quella compiuta dal Comune di Brescia, dalle sigle sindacali e dalle famiglie delle vittime. Proprio quest’ultime per bocca di Manlio Milani, presidente dell’Associazione familiari vittime della Strage di piazza della Loggia, hanno espresso rabbia e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il processo sulladisi tinge di giallo. Nell’udienza preliminare davanti al gup die nell’ambito del nuovo filone di indagini per il quale la Procura diha chiesto il rinvio a giudizio per Roberto Zorzi, la presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di non costituirsinel processo sulla mattanza del 28 maggio 1974. Scelta diametralmente opposta a quella compiuta dal Comune di, dalle sigle sindacali e dalle famiglie delle vittime. Proprio quest’ultime per bocca di Manlio Milani, presidente dell’Associazione familiari vittimedi, hanno espresso rabbia e ...

