Strage di Brescia, Mantovano: “Presidenza del Consiglio si costituirà parte civile” (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “La Presidenza del Consiglio non ha ricevuto nessun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per la Strage di piazza della Loggia Brescia. Per questo, l’Avvocatura dello Stato, su mandato della stessa Presidenza del Consiglio, chiederà al Gup di Brescia la rimessione in termini ai fini della costituzione di parte civile, che seguirà non appena la rimessione sarà concessa”. Lo puntualizza il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – “Ladelnon ha ricevuto nessun avviso riguardante la fissazione dell’udienza preliminare del processo a carico di Roberto Zorzi e Marco Toffaloni, imputati per ladi piazza della Loggia. Per questo, l’Avvocatura dello Stato, su mandato della stessadel, chiederà al Gup dila rimessione in termini ai fini della costituzione di, che seguirà non appena la rimessione sarà concessa”. Lo puntualizza il sottosegretario alladel, Alfredo. L'articolo proviene da Italia Sera.

