Previsioni meteo in Italia, torna la pioggia: ecco da quando e dove, che tempo farà a Roma e nel Lazio (Di giovedì 23 marzo 2023) Da qualche giorno ci stiamo godendo temperature miti su tutta la Penisola, ma il meteo sembra sia destinato a cambiare nei prossimi giorni. Se fino a sabato il tempo regalerà il sole in quasi tutte le regioni Italiane, a partire da domenica sono previsti dei cambiamenti. Sono annunciati, infatti, a causa di una perturbazione atlantica, precipitazioni che interesseranno non solo il Nord del Paese, ma anche il Centro e, nei giorni successivi, faranno capolino anche a Sud. Annunciato dalla prossima settimana un notevole calo delle temperature Non si tratta, però, dell'unica novità che ci dobbiamo aspettare dal meteo, visto che è annunciato un drastico calo della colonnina di mercurio, con temperature che potrebbero tornare ad essere invernali. Non solo piogge, ma anche gelate in alcune zone ...

