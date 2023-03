Nessuno al Congresso crede alle parole del Ceo di TikTok

Leggi su formiche

(Di giovedì 23 marzo 2023) “Può assicurare al 100% che il governo cinese non possa usareo la società che la controlla, ByteDance, per sorvegliare gli americani o manipolare i contenuti che vedono?”. “La società è impegnata a difendere i dati degli statunitensi da tutti gli accessi stranieri non voluti e manterrà i contenuti liberi dalla manipolazione di qualsiasi governo”. “Se non può assicurarlo al 100%, allora prendo la sua risposta negativa”. La traduzione dello scambio tra la presidente della commissione alla Camera, la repubblicana Cathy McMorris Rodgers, e il Ceo di, Shou Zi Chew, non è quella delle più letterali ma rende bene l’idea di come lo scetticismo sembri essere la parola riassuntiva di una giornata attesa da tempo. L’amministratore delegato si è presentato a Capitol Hill per giustificare le azioni della sua azienda e per rassicurare i parlamentari ...