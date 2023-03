Motomondiale | Marquez | ' Bagnaia favorito per il titolo | noi siamo troppo lontani'

(Di giovedì 23 marzo 2023) Portimao, 23 mar. - (Adnkronos) - "è ilper il, noiper pensare a come fermarlo. Prima dobbiamo avvicinarci alla loro velocità". Alla vigilia del primo Gran Premio del 2023 a Portimao Marcnon sembra credere di poter lottare per la vittoria del Mondiale con il ducatista. "Gli ultimi tre anni sono stati molto duri per me e per la Honda -ha spiegato il pilota di Cervera nel corso della conferenza stampa piloti-. Al momento nondei pretendenti al, dobbiamo continuare a lavorare per costruire questo progetto ed essere più competitivi". Poi, però, arriva anche un messaggio agli avversari: "La mia ambizione è la stessa del 2013, sono qui per lottare per le prime posizioni, ...

dianatamantini : MARC MARQUEZ tiene un profilo molto basso. 'Siamo lontani per fermare Pecco.' Ma è fiducioso, durante la stagione p… - corsedimoto : MARC MARQUEZ tiene un profilo molto basso. 'Siamo lontani per fermare Pecco.' Ma è fiducioso, durante la stagione p… - Giornaleditalia : #italpresssport Motomondiale: Gp Portogallo. Marquez 'Siamo lontani dalla Ducati' - FranckyHawk29 : Domani inizia il Motomondiale 2023. Spero abbiate visto il documentario su Marc Marquez. Non succede ma se dovesse… - corsedimoto : MOTOGP - Alberto Puig semina fiducia alla vigilia della nuova stagione MotoGP. Corsa contro il tempo per dare a Mar…

"Ricordo delle gare die Rossi, che hanno vinto tanti titoli ripetendosi - ha proseguito il pilota Ducati - . Bisogna lavorare come loro per riuscire a ripetersi. Tutti i piloti vorranno ...Lato piloti, oltre al campione del mondo Bagnaia, occhio a Quartararo e, ma anche a tanti ... VEDI ANCHE Alla scoperta della novità Brembo per il2023 Brembo presenta l'impegno per ...Lo ha dichiarato Marcnella conferenza stampa di presentazione del GP di Portimao che darà il via al2023. "Cosa manca alla Honda per competere con i big Siamo lontani dalla ...

