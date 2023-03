“Morgan co-conduttore di Sanremo 2024”: l’indiscrezione bomba e la replica a Bugo (Di giovedì 23 marzo 2023) A distanza di tre anni, riesplode il conflitto tra Morgan e Bugo. Ad accendere nuovamente la miccia è stato il Perizona Magazine. Leggi su perizona (Di giovedì 23 marzo 2023) A distanza di tre anni, riesplode il conflitto tra. Ad accendere nuovamente la miccia è stato il Perizona Magazine.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pupapeligrosah : RT @amaricord: No scusate che cazzo significa Morgan conduttore di Sanremo con Amadeus per favore ditemi che è uno scherzo la mia mente si… - violapezz : RT @amaricord: No scusate che cazzo significa Morgan conduttore di Sanremo con Amadeus per favore ditemi che è uno scherzo la mia mente si… - AnnaMiozzo : RT @amaricord: No scusate che cazzo significa Morgan conduttore di Sanremo con Amadeus per favore ditemi che è uno scherzo la mia mente si… - blanconred : RT @badgalvale: MA IN CHE SENSO MORGAN CO CONDUTTORE CON AMADEUS DI SANREMO 2024??? SCUSATE MA IO STO GIÀ VOLANDO PENSANDO AL DISASTRO CHE… - sarahabedini : RT @amaricord: No scusate che cazzo significa Morgan conduttore di Sanremo con Amadeus per favore ditemi che è uno scherzo la mia mente si… -