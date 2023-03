Lombardia: Gianluca Comazzi indicato capo delegazione di Forza Italia in giunta (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - L'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Gianluca Comazzi, è stato indicato dai suoi colleghi capo delegazione di Forza Italia presso la giunta regionale. "Ringrazio il partito e i miei colleghi di giunta per la fiducia che mi hanno accordato -ha dichiarato Comazzi-. Ci aspettano 5 anni di lavoro impegnativi e importanti per la nostra Regione". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Milano, 23 mar. (Adnkronos) - L'assessore al Territorio e Sistemi verdi della Regione, è statodai suoi colleghidipresso laregionale. "Ringrazio il partito e i miei colleghi diper la fiducia che mi hanno accordato -ha dichiarato-. Ci aspettano 5 anni di lavoro impegnativi e importanti per la nostra Regione".

