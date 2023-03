LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: CONTI-MACII NELLA STORIA, E’ BRONZO IRIDATO! Miura-Kihara nuovi campioni (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6.58: per il momento è tutto, appuntamento fra meno di un’ora per il programma corto maschile e c’è ancora tanta Italia con Rizzo e Grassl. Grazie per averci seguito e buona giornata! 6.56: Questa la classifica finale delle coppie di artistico al Mondiale 2023 di Saitama: 1. Riku Miura Ryuichi Kihara JPN 222.16 2. Alexa KNIERIM Brandon FRAZIER USA 217.48 3. Sara CONTI Niccolo MACII ITA 208.08 4. Deanna STELLATO-DUDEK Maxime DESCHAMPS CAN 199.97 5. Emily CHAN Spencer Akira HOWE USA 194.73 6. Lia PEREIRA Trennt MICHAUD CAN 193.00 7. Maria PAVLOVA Alexei SVIATCHENKO HUN 190.67 8. Anastasia GOLUBEVA Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 189.47 9. Annika HOCKE Robert KUNKEL GER 184.60 10. Alisa EFIMOVA Ruben BLOMMAERT GER ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.58: per il momento è tutto, appuntamento fra meno di un’ora per il programma corto maschile e c’è ancora tanta Italia con Rizzo e Grassl. Grazie per averci seguito e buona giornata! 6.56: Questa la classifica finale delle coppie dial Mondialedi Saitama: 1. RikuRyuichiJPN 222.16 2. Alexa KNIERIM Brandon FRAZIER USA 217.48 3. SaraNiccoloITA 208.08 4. Deanna STELLATO-DUDEK Maxime DESCHAMPS CAN 199.97 5. Emily CHAN Spencer Akira HOWE USA 194.73 6. Lia PEREIRA Trennt MICHAUD CAN 193.00 7. Maria PAVLOVA Alexei SVIATCHENKO HUN 190.67 8. Anastasia GOLUBEVA Hektor GIOTOPOULOS MOORE AUS 189.47 9. Annika HOCKE Robert KUNKEL GER 184.60 10. Alisa EFIMOVA Ruben BLOMMAERT GER ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA - Piergiulio58 : Saitama. Mondiali di pattinaggio artistico: in scena la coppia azzurra Conti-Macii. Al via, da oggi e fino a sabato… - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: Conti-Macii incantevoli! Si migliorano ancora e sono terzi - infoitsport : LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2023 in DIRETTA: I canadesi Pereira-Michaud in testa dopo tre gruppi -