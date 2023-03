L’healthy food è in crescita | realtà sedimentata o moda?

Leggi su lifeandpeople

(Di giovedì 23 marzo 2023) Life&People.it In questi tempi tetri, è opportuno adeguarsi. Il caro vita dovuto all’inflazione, sommato alla doverosa attenzione verso l’impatto ambientale sta portando sempre più consumatori a prendere decisioni importanti a tavola. Con il mutamento delle abitudini e della società, imposte sia per problemi esterni che per tematiche interne mirate a salvaguardare il pianeta, sta prendendo sempre più piede il cosiddetto healthy, il cibo semplice e salutare mirato a una strategia anti-spreco in nome della sostenibilità. Ma che cos’è nello specifico, e quali sono i piatti più richiesti? Il ritorno alla semplicità I numeri parlano chiaro. Tramite numerose ricerche di mercato sviluppate dalle principali aziende di settore si è rilevato che gli italiani stiano tornando ad apprezzare, per etica ma anche per scelta ...