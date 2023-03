Kate Middleton e l’affondo finale su Meghan: ora è lei la più amata (Di giovedì 23 marzo 2023) Kate Middleton prepara l’affondo finale alla popolarità della cognata-rivale Meghan Markle: sarà la più amata in assoluto. Che il rapporto tra Kate Middleton e Meghan Markle non sia idilliaco non è un segreto per nessuno. Sin da quando il principe Harry ha deciso di convolare a nozze con l’ex attrice, i tabloid britannici hanno evidenziato ogni atteggiamento della moglie di William nei confronti della neo cognata. La differenza e la distanza tra le due è apparsa evidente da subito e il comportamento di Meghan in questi anni non ha fatto che confermare le sensazioni e le indiscrezioni iniziali. Kate e Meghan – grantennistoscana.itDa quando i Sussex hanno deciso di abbandonare il ruolo ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023)preparaalla popolarità della cognata-rivaleMarkle: sarà la piùin assoluto. Che il rapporto traMarkle non sia idilliaco non è un segreto per nessuno. Sin da quando il principe Harry ha deciso di convolare a nozze con l’ex attrice, i tabloid britannici hanno evidenziato ogni atteggiamento della moglie di William nei confronti della neo cognata. La differenza e la distanza tra le due è apparsa evidente da subito e il comportamento diin questi anni non ha fatto che confermare le sensazioni e le indiscrezioni iniziali.– grantennistoscana.itDa quando i Sussex hanno deciso di abbandonare il ruolo ...

