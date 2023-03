Elmas protagonista della Nord Macedonia | segna il primo gol contro Malta VIDEO

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 23 marzo 2023) Ladelbatte 2-1nel match valido per il Gruppo C di qualificazione a Euro 2024. Elijf, mezz’ala del Napoli, è stato il protagoinistagara. Il giocatore ha sbloccato il punteggio al 66’: cross in area per Miovski che di testa prolunga perche è bravissimo ad agganciare il passaggio e a battere Bonello. Sei minuti più tardi il gol del raddoppio: Bardhi pesca Churlinov all’interno dell’area, tiro preciso che si insacca sulla destra alle spalle del portiere.accorcia le distanze all’86’ con Yannick ma non basta, vince la. Con ustedes el GOLAZO demuchachos, se emociona la redonda, se enorgullese la caprichosa, SONRIE LA OVALADADEL NORTE 1 – ...