Dzeko | «All’Inter gioco ogni 3 giorni e non voglio fermarmi! Ora…»

(Di giovedì 23 marzo 2023) Edin, attaccante dell'Inter e della Bosnia, ha parlato dal ritiro della propria Nazionale. Le dichiarazioni del centravanti nerazzurro. RITIRO – Queste le parole di Edin, attaccante dell'Inter e della Bosnia, dal ritiro della propria Nazionale. «Il fatto che io sia qui a 37 anni dimostra quanto significhi per me la Nazionale – ha riportato SportMediaset.it –. Molti a quest'età si ritirano… Nel clubtree nonfermarmi adesso, sarei felicissimo se la nazionale facesse un grande risultato e andasse al primo europeo della sua storia. In passato non ci siamo riusciti per diversi fattori, ora siamo qui e tutto dipende da noi e dalla nostra squadra».