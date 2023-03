Dalla Sardegna in Marocco per 460 km in mountain bike dopo un tumore (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Partite Dalla Sardegna, due ex pazienti oncologiche e una ancora in terapia per un tumore, hanno percorso in mountain bike 460 chilometri di piste e sentieri del Marocco, dall'Alto Altante attraverso il massiccio vulcanico del Jebel Saghro fino alla Draa Valley. Daniela Tocco, Donatella Mereu e Paola Zonza hanno partecipato alla 'Marocco Expedition Women Challenge', dopo un'adeguata preparazione atletica e tecnica sotto la guida dell'équipe di Marco Scorcu, responsabile di Medicina dello sport della Asl di Cagliari e responsabile sanitario del Cagliari Calcio. Durante il raid le tre compagne di viaggio hanno dormito in piccoli ostelli e in un accampamento berbero ai confini del deserto, condividendo momenti di quotidianitaà con la popolazione ... Leggi su agi (Di giovedì 23 marzo 2023) AGI - Partite, due ex pazienti oncologiche e una ancora in terapia per un, hanno percorso in460 chilometri di piste e sentieri del, dall'Alto Altante attraverso il massiccio vulcanico del Jebel Saghro fino alla Draa Valley. Daniela Tocco, Donatella Mereu e Paola Zonza hanno partecipato alla 'Expedition Women Challenge',un'adeguata preparazione atletica e tecnica sotto la guida dell'équipe di Marco Scorcu, responsabile di Medicina dello sport della Asl di Cagliari e responsabile sanitario del Cagliari Calcio. Durante il raid le tre compagne di viaggio hanno dormito in piccoli ostelli e in un accampamento berbero ai confini del deserto, condividendo momenti di quotidianitaà con la popolazione ...

