Cosa penso della patrimoniale verde sulla casa. Il commento di Pedrizzi (Di giovedì 23 marzo 2023) L'assemblea plenaria del Parlamento europeo ha approvato la riforma della direttiva Ue sulle prestazioni energetiche degli edifici con 343 voti a favore, 216 contro e 78 astensioni. Ora passerà alla fase della negoziazione nell'ambito del Consiglio dove conteranno la rappresentanze dei singoli Stati. Quindi i giochi non sono ancora fatti perché il testo, in seguito alla recente votazione, sarà oggetto del negoziato finale tra Consiglio Ue ed Esecutivo europeo prima di tornare in Plenaria. Ma vediamo innanzitutto chi ha votato a favore di questa Direttiva, che obbligherà quasi l'80% dei nostri concittadini, con milioni di edifici interessati anche di piccole dimensioni, a sborsare secondo i primi calcoli almeno 25.000 euro per adeguare alle disposizioni europee ciascun abitazione. Ecco noi, e soprattutto i piccoli proprietari di case, dovremo ...

