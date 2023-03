Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: U.21. Nicolato 'Vogliamo alzare il livello delle prestazioni' - Luxgraph : Italia Under 21, Fagioli out: Nicolato svela i tempi di recupero - UnioneSarda : #Sardegna - Nicolato chiama altri tre azzurrini: Zanoli, l’ex rossoblù Carboni e Sorrentino - Luxgraph : Nicolato incorona Fagioli e Ricci: la parole del ct dell'Italia Under 21 - sportface2016 : #NazionaleU21, sostituzioni #Nicolato: convocati #Zanoli, #Carboni e #Sorrentino -

Italia Under 21, Nicolato: "Conto di recuperare Fagioli ma a oggi non si è allenato" ha spiegato: "Fagioli non si è ancora allenato. È arrivato qui con un problema alla caviglia derivato..." ha anche anticipato che domani la sua Under ripartirà dal modulo 3 - 5 - 2 e che Baldanzi e Niccolò Pierozzi partiranno dal 1'. "Dobbiamo valorizzare molto la prestazione perche' bisogna..." La squadra di Nicolato giocherà un paio di amichevoli con Serbia e Ucraina in preparazione dell'Europeo.

Calcio: U21; Nicolato, dobbiamo essere squadra in poco tempo Agenzia ANSA

Mi piacerebbe vedere una squadra, la nostra, che cerca come sempre di fare le cose che vuole fare". Lo ha detto il ct dell'Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, alla vigilia del test amichevole in ...Il ct dell'Italia Under 21 Paolo Nicolato ha annunciato l'indisponibilità di Nicolò Fagioli nel corso della conferenza stampa tenuta dalla Serbia dove domani, venerdì 24 marzo, alle 18 a Backa Topola ...