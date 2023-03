Ultime Notizie – Consob | dimissioni di Ciocca | il commissario lascia

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 22 marzo 2023) Paoloha rassegnato le propriedall’incarico didella. Lo comunica l’ente stesso, precisando che la decorrenza scatterà dal prossimo primo aprile. “La commissione -spiega la- ha espresso apprezzamento al dottorper il contributo professionale qualificato reso al Collegio e a tutta la. A sua volta, il, nell’augurare al Collegio un buon proseguimento dei lavori, ha ringraziato per i cinque anni di proficuo lavoro fin qui svolto insieme”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione