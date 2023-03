Torna Amazon Music Unlimited gratis per 3 mesi: come aderire (Di mercoledì 22 marzo 2023) Amazon Music Unlimited Torna gratis per 3 mesi per un’offerta a tempo limitato. La piattaforma di streaming Musicale, che consente l’ascolto di oltre 100 milioni di brani, sarà disponibile per alcuni clienti in via gratuita per la durata di un intero trimestre, anche in modalità offline. La promozione resterà valida fino al 28 aprile 2023 rivolgendosi a quegli utenti che non sono mai stati iscritti al servizio a pagamento e che non hanno nemmeno beneficiato del periodo gratuito di 30 giorni. Amazon Music Unlimited Torna gratis per 3 mesi: per aderire all’offerta non dovrete fare altro che accedere al vostro account, cliccare sul banner ‘Iscriviti, è ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 22 marzo 2023)per 3per un’offerta a tempo limitato. La piattaforma di streamingale, che consente l’ascolto di oltre 100 milioni di brani, sarà disponibile per alcuni clienti in via gratuita per la durata di un intero trimestre, anche in modalità offline. La promozione resterà valida fino al 28 aprile 2023 rivolgendosi a quegli utenti che non sono mai stati iscritti al servizio a pagamento e che non hanno nemmeno beneficiato del periodo gratuito di 30 giorni.per 3: perall’offerta non dovrete fare altro che accedere al vostro account, cliccare sul banner ‘Iscriviti, è ...

