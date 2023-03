Svezia-Belgio: probabili formazioni e pronostico (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024. Gli scandinavi proveranno a rialzare la testa dopo l’assenza dal Mondiale in Qatar e una disastrosa Nations League chiusa con la retrocessione in Lega C. I Diavoli Rossi, dopo la cocente dulusione patita ai Mondiali con l’eliminazione agli ottavi, si affidano al nuovo ct Tedesco per ripartire. Svezia-Belgio si giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45 a Solna. Svezia-Belgio: LE probabili formazioni Svezia(4-4-2): Olsen, Andersson, Lindelof, Hien, Augustinsson, Claesson, Olsson, Svanberg, Forsberg, Kulusevski, Ibrahimovic. All. Andersson Belgio(3-4-2-1): Courtois, Faes, Vertonghen, Theate, Meunier, Onana, De Bruyne, Carrasco, Saalemakers, Trossard, Lukaku. All. ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 22 marzo 2023) Gara valida per la prima giornata del gruppo F di qualificazione ad Euro 2024. Gli scandinavi proveranno a rialzare la testa dopo l’assenza dal Mondiale in Qatar e una disastrosa Nations League chiusa con la retrocessione in Lega C. I Diavoli Rossi, dopo la cocente dulusione patita ai Mondiali con l’eliminazione agli ottavi, si affidano al nuovo ct Tedesco per ripartire.si giocherà venerdì 24 marzo 2023 alle ore 20.45 a Solna.: LE(4-4-2): Olsen, Andersson, Lindelof, Hien, Augustinsson, Claesson, Olsson, Svanberg, Forsberg, Kulusevski, Ibrahimovic. All. Andersson(3-4-2-1): Courtois, Faes, Vertonghen, Theate, Meunier, Onana, De Bruyne, Carrasco, Saalemakers, Trossard, Lukaku. All. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giallo585 : @MilanFo60352769 @uc2c7cdc Non diciamo eresie. Prima aveva battuto con merito Belgio, Svezia e Spagna, dopo due ann… - guyoverboard : Personalmente, trovo che quest’anno le canzoni dell’Eurovision siano abbastanza pazzesche. Le migliori? Indubbiamen… - infoitsport : Venerdì c'è Svezia- Belgio, Ibrahimovic: 'Gara normale, la presenza di Lukaku non significa niente' - sportli26181512 : Ibrahimovic: 'Facile smettere dopo lo scudetto col Milan, non era un finale da Zlatan': Il centravanti svedese ha p… - aldovagata : @MarcoFattorini in Europa: 7 regni: Danimarca, Norvegia, Svezia, Regno Unito, Spagna, Paesi Bassi, Belgio; 3 princi… -