Sisma in Afghanistan e Pakistan | gente passa la notte in strada

Il Servizio geologico degli Stati Uniti ha dichiarato che ilsi è verificato nei pressi di Jurm, nel Nord - Est dell', con una profondità di 187 chilometri. Almeno 12 le persone che ......PAKISTAN -Un terremoto magnitudo 6.5 ha colpito ieri sera la provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa e quelle orientali afghane provocando per il momento 13 morti e 90 feriti. Il......PAKISTAN -Un terremoto magnitudo 6.5 ha colpito ieri sera la provincia pakistana di Khyber Pakhtunkhwa e quelle orientali afghane provocando per il momento 13 morti e 90 feriti. Il...

Almeno 12 morti nel sisma tra Afghanistan e Pakistan Agenzia ANSA

Roma, 22 mar. (askanews) - Notte in strada a Kabul per il timore di una nuova scossa dopo il terremoto di magnitudo 6,5 che ha scosso l'Afghanistan, il Pakistan e parte dell'India. Il Servizio ...Un forte terremoto si è verificato in Pakistan e in Afghanistan, con un bilancio di almeno due morti. La scossa registrata è stata di magnitudo 6.5.