Russia, negoziazioni con UEFA e FIFA: ecco la situazione (Di mercoledì 22 marzo 2023) Russia al lavoro per un ritorno delle proprie squadre nelle competizioni UEFA e FIFA: sono aperte le negoziazioni Ai microfoni di Sport-Express, il vice-segretario della Federcalcio russa Denis Rogachev ha così parlato di un ritorno delle squadre russe nelle competizioni UEFA e FIFA. LE PAROLE – «Non posso aggiungere nulla di nuovo. È stato creato un gruppo di lavoro, c’è un processo di negoziazione sul ritorno graduale del calcio russo, principalmente con UEFA e FIFA. Non posso parlare di alcun dettaglio ma penso che il ripristino dei nostri diritti sia prioritario per mantenere la nostra posizione nel calcio europeo. Tuttavia, stiamo considerando tutti gli scenari». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 22 marzo 2023)al lavoro per un ritorno delle proprie squadre nelle competizioni: sono aperte leAi microfoni di Sport-Express, il vice-segretario della Federcalcio russa Denis Rogachev ha così parlato di un ritorno delle squadre russe nelle competizioni. LE PAROLE – «Non posso aggiungere nulla di nuovo. È stato creato un gruppo di lavoro, c’è un processo di negoziazione sul ritorno graduale del calcio russo, principalmente con. Non posso parlare di alcun dettaglio ma penso che il ripristino dei nostri diritti sia prioritario per mantenere la nostra posizione nel calcio europeo. Tuttavia, stiamo considerando tutti gli scenari». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lavinia_colzani : @Lukyluke311 Stavo giusto dicendo 'no, il mandato d'arresto non servirà a portare alle negoziazioni, ma loro sperav… - ConteZero76 : @VoxClamantis5 @HerrGlanz La Russia come punto di partenza per le negoziazioni chiede: 1. che i territori occupati… - lavinia_colzani : @Comunardo L'idea dei nostri leaders è che finito Bakhmut (Bakhmut è persa, anche se tirerà ancora per un poco, ma… - OscarBianchi22 : @maxjuve @cons_mascherato @Sofiajeanne @VenezianiMar Se togliamo le armi all'Ucraina condanniamo il popolo ucraino… - paola_strange : Cito fonte Usa, che cita Russia Today che riprende il comunicato di quella ?? guerrafondaia di Antony Blinken: 'Ade… -