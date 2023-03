Minturno Attività di riscossione della Sogert sotto la lente della Commissione Trasparenza

(Di mercoledì 22 marzo 2023)– Il capogruppo di Fratelli d’Italianonché Presidente, l’Avv. Pino D’Amici, ha convocato per il giorno 29 marzo la nonaal fine di verificare il corretto comportamentosocietà di”, che svolge l’incarico di gestione edei tributi in supporto all’ufficio preposto del Comune. AllaL'articolo Temporeale Quotidiano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Vdruz : Minturno. Attività venatoria durante il periodo di chiusura: due persone denunciate -

La scuola Trasporti e Materiali, dipendente dal Comando Logistico dell'Esercito, sarà impegnata nella medesima, il 20 aprile presso il Comune di... l'politico sindacale e di rappresentanza delle imprese, le convenzioni e gli accordi che ... è riuscita a coprire l'intera fascia costiera da Latina a. Insieme, più forti, come nella ...... con l'intento anche di promuovere e valorizzare il territorio e le sue, rafforzando l'... Per rendere l'esperienza ancora più speciale, viae Piazza San Vincenzo saranno allestite per ...