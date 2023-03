(Di mercoledì 22 marzo 2023) PrevisioniItalia SITUAZIONE. Tra martedì e giovedì le condizioni del tempo saranno sostanzialmente stabili sull’Italia ma non mancherà qualche disturbo nuvoloso legato alla rimonta dell’e al contemporaneo arrivo di correnti umide sud occidentali. Le nubi interesseranno prevalentemente le regioni tirreniche soprattutto nella giornata di giovedì ma non porteranno precipitazioni anche se qualche pioviggine non è esclusa sulla Liguria e l’alta Toscana. Venerdì invece un fronte scorrerà lungo le Alpi portando delle piogge e contemporaneamente una nuvolosità irregolare interesserà un po’ tutto il Nord. Qualche debole pioggia potrà interessare la Liguria, le pedemontane e le Prealpi centro orientali, isolati fenomeni potranno lambire anche le alte pianure ma difficilmente qualcosa potrà arrivare più a sud. Sul resto della Penisola eccetto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... radioaldebaran : Il #Meteo di oggi, mercoledì 22 marzo - #Levante - - ilfaroonline : RT @angelo_perfetti: Meteo mercoledì: anticiclone in rinforzo, sul litorale si superano i 20°C. Tutti i dettagli - angelo_perfetti : Meteo mercoledì: anticiclone in rinforzo, sul litorale si superano i 20°C. Tutti i dettagli - CorriereAlbaBra : Meteo: il tempo di oggi mercoledì marzo 2023 - RSD_studiodelta : ? Previsioni #Meteo #ARPAE Emilia-Romagna di oggi, mercoledì 22 marzo 2023 ?? -

Queste, nel dettaglio, le previsionidi Limet Liguria per le prossime ore:22 marzo 2023 Velature e stratificazioni più compatte a levante in successiva dissolvenza; nel corso del ...NORD e CENTRO : alta pressione in rinforzo con condizioni meteorologiche stabili e in prevalenza soleggiate pressoché su tutte le regioni, ad eccezione di sottili velature di passaggio e modesti ...... le condizioniin queste ore stanno migliorando sensibilmente, con i fenomeni che sono andati ... che si tradurrà in bel tempo generale, soprattutto nella giornata di domani22 e in ...