Manchester United, 50 milioni per un difensore (Di mercoledì 22 marzo 2023) Il Manchester United ha scelto Axel Disasi. Secondo Footmercato, gli inglesi starebbero preparando un'offerta da 50 milloni per il difen... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 22 marzo 2023) Ilha scelto Axel Disasi. Secondo Footmercato, gli inglesi starebbero preparando un'offerta da 50 milloni per il difen...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : ???? Juventus e Roma ?????????????? Manchester United ???? Bayer Leverkusen ???? Siviglia ???? Sporting CP ???? Royale Union SG ???? F… - GiovaAlbanese : Eccoci qua: quarti #UEL ???? Royale Union ???? Bayer Leverkusen ???? Sporting Lisbona ???? Roma ???? Siviglia ???? Juventus ????… - Mari_Mariacrf : @ryelzkcrfx Manchester United e Juventus - yassa9898 : RT @BlackMamba815: Vogliono andare tutti via e infatti Danilo rinnova nonostante un’offerta onerosa del Manchester United (via Schira) sì s… - santamariareda : @alessandropii @idirinho_93 Non lo puoi vendere, ti rimane sul groppone. Con quello stipendio nessuna squadra lo vo… -