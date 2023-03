LIVE Novara-Stoccarda 3-0, Champions League volley femminile 2023 in DIRETTA: vittoria e semifinali per le piemontesi! (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21:39 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:38 Carcaces migliore in campo con 13 punti, 2 ace e 1, Novara ha fatto la differenza al servizio e a muro, partita ordinata e cinica per le piemontesi. 21:37 Novara incontrerà in semifinale la vincente tra Eczacibasi e Rzeszow. 21:35 Carcaces MVP del match! 25-21 Errore al servizio di Lee, finisce qui! 24-21 Scappa l’attacco di Bosetti. 24-20 Primo tempo appoggiato di Chirichella, ci sono 4 match-point per Novara! 23-20 Fast vincente di Chirichella. 22-20 Parallela imprendibile di Rivers. 22-19 Muroneeeee di Chirichella su Lee! 21-19 Bosetti stringe e il colpo e colpisce in pieno Lee. 20-19 Diagonale profonda di Lee. 20-18 Mani-out di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 22 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:39 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 21:38 Carcaces migliore in campo con 13 punti, 2 ace e 1,ha fatto la differenza al servizio e a muro, partita ordinata e cinica per le piemontesi. 21:37incontrerà in semifinale la vincente tra Eczacibasi e Rzeszow. 21:35 Carcaces MVP del match! 25-21 Errore al servizio di Lee, finisce qui! 24-21 Scappa l’attacco di Bosetti. 24-20 Primo tempo appoggiato di Chirichella, ci sono 4 match-point per! 23-20 Fast vincente di Chirichella. 22-20 Parallela imprendibile di Rivers. 22-19 Muroneeeee di Chirichella su Lee! 21-19 Bosetti stringe e il colpo e colpisce in pieno Lee. 20-19 Diagonale profonda di Lee. 20-18 Mani-out di ...

